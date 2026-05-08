Праздничный концерт «Победный май» прошел в Химках

6 мая в школе «Триумф» провели концерт «Победный май», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ученики, педагоги и гости почтили память фронтовиков, а также приняли участие в акции Бессмертный полк.

Для школьников и гостей подготовили патриотическую программу с песнями и стихами о войне. Со сцены звучали произведения о мужестве солдат, фронтовом подвиге и цене Победы. Участники концерта почтили память погибших минутой молчания.

Во время встречи школьники прошли по коридорам с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акцию Бессмертный полк посвятили сохранению семейной памяти о ветеранах и тружениках тыла.

«Мы должны помнить о подвиге наших предков, которые отдали жизни ради мира и свободы», — отметил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

О важности преемственности поколений напомнил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

«Память о героях должна передаваться детям и внукам. Это часть нашей истории», — сказал он.

После концертной программы участники возложили цветы к мемориалу, установленному в память об учителях и выпускниках школы, погибших на фронте.

«Каждый цветок — это знак уважения и благодарности тем, кто защищал страну», — сказал лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

В школе отметили, что такие встречи помогают сохранить историческую память и напомнить молодому поколению о событиях военных лет.