Праздничный концерт «Крымская весна» пройдет в Богородском округе

Выходные в парках Богородского округа будут насыщенными событиями. Одним из самых ярких станет концерт, приуроченный ко Дню воссоединения Крыма и России.

Тренировки по основам спортивно-бального танца «Танцы Голд» пройдут в четверг в павильоне Центрального парка. Присоединиться могут люди старшего поколения.

В пятницу в Глуховском и Центральном парках можно будет преодолеть дистанцию в стиле Северной ходьбы.

В этот же день в Центральном, Глуховском и парке «Липовая аллея» пройдут тематические системные мероприятия в тематике «Поэзия в парке». В Центральном парке проведут мастер-класс по каллиграфии, семейный тематический антиквиз и занятия по нейрофитнесу.

А в парках «Липовая аллея» и Глуховском состоятся поэтические квесты, мастер-классы «Книга со сказками» и тренировки по нейрофитнесу.

В воскресенье на главной сцене Центрального парка в 12:00 пройдет праздничный концерт «Крымская весна», посвященный Дню воссоединения Крыма и России. А в 16:00 в Арт-гостиной выступит хоровой ансамбль «БлокНот» с концертной программой «Так звучит весна».

В парках «Роща» и «Липовая аллея», а также в Глуховском в 12:00 пройдут тренировки по нейрофитнесу, а в 12.30 начнутся игровые программы «Секреты синоптиков» и творческие мастерские по созданию флюгера.

Вход на все мероприятия бесплатный.