Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Химках

В Доме культуры микрорайона Фирсановка в Химках состоялся праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. Творческие коллективы округа представили зрителям яркую программу с патриотическими песнями и танцевальными номерами. Концерт был организован в преддверии ежегодного государственного праздника.

С поздравительной речью к собравшимся обратился депутат Совета депутатов Руслан Шаипов. Он подчеркнул значимость праздника и выразил благодарность всем, кто защищал и продолжает защищать Родину.

Кроме того, праздничные мероприятия продолжатся в выставочном комплексе «Артишок», где 23 февраля в 17:00 пройдет концертная программа «Мой папа — Герой!». Для гостей выступят творческие коллективы Дома культуры «Родина», которые исполнят патриотические песни и представят хореографические номера. Молодые артисты вместе со своими наставниками подготовили насыщенную и трогательную программу.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что в Химках большое внимание уделяется сохранению традиций и организации мероприятий для всей семьи.