Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Химках

Мероприятие «Мой папа — герой!» провели в выставочном комплексе «Артишок». Программу организовали в рамках цикла «Во имя Отечества: Родина, Подвиг, История».

Тематический спектакль по случаю праздника подготовили творческие коллективы дома культуры «Родина». Артисты также исполнили патриотические песни и хореографические номера. Свои выступления они посвятили тем, кто защищал Родину во времена Великой Отечественной войны и продолжает стоять на ее обороне сегодня.

«День защитника Отечества — это особый праздник, который объединяет все поколения. Он напоминает нам о мужестве, верности долгу и непрерывной связи героических традиций — от ветеранов, чьи подвиги навсегда вписаны в историю, до тех, кто сегодня защищает рубежи страны», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Гости смогли не только насладиться концертом, но и прикоснуться к истории. Особую атмосферу празднику добавили экспонаты, представленные в выставочном комплексе «Артишок».

«Патриотизм начинается с семьи. Когда дети видят, как их родители чтят память предков, участвуют в жизни города и страны, они перенимают эти ценности», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Концерт ко Дню защитника Отечества «Мой папа — герой!» стал частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках под девизом «Успех в единстве поколений».

«День защитника Отечества в округе отметили десятками событий: кинопоказами, фестивалями, спортивными соревнованиями. Но ключевым акцентом стала работа с молодежью. Через творчество, живое общение и изучение истории юные химчане учатся ответственности, мужеству и любви к своей стране», — рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.