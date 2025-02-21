Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Балашихе

Поздравить участников мероприятия приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и командир дивизии имени Дзержинского Дмитрий Кузнецов. В торжественной обстановке четырем жителям округа вручили юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

«Ветераны несут с собой на протяжении всей своей жизни пережитое в те страшные годы и передают свои знания новым поколениям, как память о том, что этого не должно повториться. Я благодарен всем тем, кто сегодня служит в рядах вооруженных сил, тем, кто сегодня, в эти минуты борется за нашу целостность, независимость и за эти традиции. Поздравляю всех сидящих в этом зале воинов, защитников Отечества и в вашем лице всех, кто посвятил себя этой профессии. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия вашим семьям, мирного неба над головой и нам нашей общей долгожданной Победы», — сказал Игорь Брынцалов.

Со сцены прозвучали поздравления для героев спецоперации и участников воинских формирований. Сергей Юров особо отметил родственников воинов, кто сегодня трудится в тылу и тоже вносит свой вклад в общее дело.

«Мы видим, какая огромная, колоссальная нагрузка сегодня ложится на ваших близких. Когда сегодня ребята служат на линии боевого соприкосновения, здесь, в тылу, жены с детьми, родители, сестры, братья, взяли на себя дополнительную нагрузку, так же мужественно, как и вы там на передовой», — подчеркнул Сергей Юров.

Завершилось праздничное мероприятие выступлением творческих коллективов округа. Прозвучали патриотические песни, а танцевальные ансамбли порадовали зрителей своим номерами.