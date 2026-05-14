Праздничный концерт ко Дню Победы прошел в Красногорске

Большой концерт под названием «Красногорск — фронту» организовали в честь Дня Победы во Дворце культуры «Подмосковье». На сцене выступили более 600 артистов, которые исполнили 20 патриотических номеров.

На концерте звучали культовые песни военных лет: «Смуглянка», «Десятый батальон», «Поклонимся великим тем годам», «Жди меня» и многие другие. В каждом выступлении — глубокая благодарность героям Великой Отечественной войны, которые принесли стране долгожданную победу.

Артисты через музыку и танец показали, как жил Красногорск в годы Великой Отечественной войны. Настоящие герои ковали победу не только на полях сражений, но и в тылу — бесконечно длинными сутками стоя у заводских станков, из последних сил роя окопы и возводя необходимые заграждения. Спектакль-концерт стал той нитью, что связывает поколения, показывая — дух народа жив, несмотря на любые испытания.

Масштабный концерт ко Дню победы прошел в Красногорске уже в третий раз. Его завершила акция «Бессмертный полк». Десятки жителей представили памятные фотографии своих героев. На них — имена тех, кто мужественно стоял на защите нашей страны.