Праздничный концерт ко Дню народного единства прошел в Химках

В Химках в Доме культуры «Лунево» прошел концерт «Мы едины». На сцене выступили творческие коллективы в национальных костюмах.

Концерт приурочили ко Дню народного единства. Зрителей познакомили с особенностями различных национальностей, которые представлены в России. Они увидели танцы, услышали народные песни на диалектах. Для артистов подготовили костюмы, которые сшили по музейным образцам.

Отметим, Дом культуры «Лунево» открылся в 1968 году. Здесь творят 23 коллектива разных возрастов. Дети и взрослые совершенствуют навыки живописи, вокала, хореографии, танцев и актерского мастерства.

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