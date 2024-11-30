Праздничный концерт к началу зимнего сезона прошел в Волоколамске
В Волоколамске открыли сезон новогодних мероприятий. На площади перед городской администрацией зажгли огни на главной елке.
На площади перед городской администрацией прошел праздничный концерт с участием сказочных персонажей и главных зимних героев — Деда Мороза и Снегурочки.
Семьи приняли участие в танцах и пели песни.
Праздник завершился традиционным зажжением новогодних огней на главной новогодней елке городского округа.
Отметим, в это воскресенье в городском парке Волоколамска стартует губернаторский проект «Зима в Подмосковье». Для гостей подготовили конкурсы, игры, концерт и чаепитие. Начало — в 12:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.
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