Праздничный концерт к началу зимнего сезона прошел в Волоколамске

В Волоколамске открыли сезон новогодних мероприятий. На площади перед городской администрацией зажгли огни на главной елке.

Семьи приняли участие в танцах и пели песни.

На площади перед городской администрацией прошел праздничный концерт с участием сказочных персонажей и главных зимних героев — Деда Мороза и Снегурочки.

Отметим, в это воскресенье в городском парке Волоколамска стартует губернаторский проект «Зима в Подмосковье». Для гостей подготовили конкурсы, игры, концерт и чаепитие. Начало — в 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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