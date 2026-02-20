Праздничный концерт к Масленице провели в Доме культуры «Контакт» в Химках

17 февраля в Доме культуры «Контакт» состоялся праздничный концерт «Блины-оладушки», открывший масленичную неделю в округе. Зрителям представили выступления творческих коллективов с народными песнями и театральными номерами.

Хор русской народной песни «Сударушки» исполнил знакомые многим мелодии, артисты театра «Страна развлечений» и студии «Давай играть» наполнили праздник теплом и задором. Директор ДК «Контакт» Алина Шалимова отметила, что Масленица — это живая нить культурной памяти: «Хочется, чтобы культура оставалась живой, чтобы в этих ритмах и мелодиях люди чувствовали что-то родное. Масленица — это про встречу, про радость быть вместе, про ощущение большой семьи — с блинами, песнями и душой нараспашку».

Депутат Галина Болотова добавила, что подобные события берегут традиции и сплачивают людей вокруг богатого культурного наследия России. Насыщенная программа масленичных гуляний в Химках только начинается, жителей и гостей округа ждут новые мероприятия.