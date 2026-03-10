Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Солнечногорске

В фойе для посетителей организовали тематическую фотозону. В торжественной обстановке глава округа Константин Михальков и общественный деятель, спортсмен, актер и музыкант Александр Зарубин поздравили женщин с наступающим праздником. Кадеты, юнармейцы и активисты «Молодой Гвардии» вручили им букеты тюльпанов. На встрече также присутствовали руководитель местной фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар и председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко.

Со сцены наградили многодетных супругов Татьяну и Сергея Громовых — им вручили медаль ордена «Родительская слава». Благодарственное письмо получила многодетная мать и финалистка областного конкурса «Женщина — Герой» Виктория Дегтярева, которая также занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов на передовой.

Константин Михальков обратился к жительницам со сцены, отметив, что каждая женщина — прежде всего мама, сестра, дочь и супруга. Он назвал создание уюта и надежного тыла главной миссией женщины и пожелал здоровья, добра и тепла.