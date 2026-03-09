Праздничный концерт к 8 Марта прошел в школе в Химках

В преддверии Международного женского дня в учебном заведении состоялось торжественное мероприятие для педагогов, учеников и их родителей. Творческие коллективы школы подготовили для гостей музыкальные и танцевальные номера.

С приветственным словом к собравшимся обратилась муниципальный депутат Инна Монастырская. «Международный женский день — это не просто дата в календаре, это повод еще раз сказать спасибо нашим дорогим мамам, бабушкам и учителям. Вы — душа нашего общества, хранительницы очага и мудрости. Желаю вам бесконечного вдохновения, любви и чтобы ваши глаза всегда сияли от счастья», — поздравила она женщин.

В программу вошли трогательные песни о маме, зажигательные танцы и проникновенные стихи в исполнении учащихся. Зрителям также рассказали об истории праздника и его трансформации от дня борьбы за права женщин до символа красоты и весны.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов отметил важность таких событий. По его словам, видеть счастливые лица детей, выступающих для мам и наставников, дорогого стоит.

Концерт провели в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что инициатива объединяет мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и встречи с участниками специальной военной операции. Каждое мероприятие направлено на укрепление единства и формирование сплоченного общества.



