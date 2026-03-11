Сегодня 10:53 Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Раменском 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Концерты

Раменское

8 Марта

Торжественное мероприятие под названием «Любовь, цветы и комплименты», посвященное Международному женскому дню, состоялось во Дворце культуры «Сатурн». Приветственным словом открыл концерт глава Раменского округа.

Эдуард Малышев поздравил женщин и поблагодарил их за вклад в развитие Раменского. На сцене выступили солисты и музыкальные коллективы с творческими номерами. Но чествование дам этим не ограничилось. В рамках поздравлений организаторы подготовили для гостей разнообразную программу.

В фойе была открыта выставка изделий ручной работы и продукции местных производителей, а также выступили артисты Раменского округа. Гостей зарядила своей энергетикой суперфиналистка проекта «Голос» Валентина Яньшина и подарили позитивные эмоции начинающие таланты Раменской детской школы № 2 под руководством преподавателя.

Концерт собрал полный зал женщин. И хотя за окнами еще лежит снег, жительницы Раменского округа уже почувствовали весеннее настроение и тепло в сердцах.