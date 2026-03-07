Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Наро-Фоминске

На сцене выступили профессиональные артисты и творческие коллективы Наро-Фоминска, подарив зрительницам проникновенные и красочные номера. Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, обращаясь к женщинам, пожелал им благополучия, семейного счастья, любви и исполнения самых заветных желаний в праздничный день.

В перерывах между музыкальными номерами состоялась церемония награждения. Самых активных и трудолюбивых жительниц отметили грамотами и благодарностями от имени главы округа, Мособлдумы и окружного Совета депутатов. Среди награжденных оказалась и фельдшер медпункта Кантемировской дивизии Любовь Сахарова, которая помогает участникам спецоперации с реабилитацией. Для женщины получение награды стало полной неожиданностью, однако, по ее словам, очень приятно осознавать, что труд оценивают по достоинству.