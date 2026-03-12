Праздничный концерт к 8 Марта прошел в музее Одинцова

Музыкальный вечер состоялся в большом выставочном зале Восточного флигеля музея Александра Пушкина. Перед гостями выступили певица и поэтесса Татьяна Лебедь (сопрано) и пианистка Виктория Епихина.

Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню. Музыканты подарили зрителям незабываемую встречу с золотым фондом русской и зарубежной классики. Наряду с вокальными произведениями исполнялись и сочинения для фортепиано. Звучала музыка, ставшая символом русской души, в том числе шедевры Петра Чайковского, вдохновенные романсы Сергея Рахманинова и бессмертная классика Михаила Глинки.

Зрители наслаждались не только мастерством артистов, но и поэтическими зарисовками Татьяны Лебедь, а также камерной атмосферой, которую создало единство музыки и музейного пространства. Также все посетители в этот день смогли посмотреть экспозиции музея-заповедника.