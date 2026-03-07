Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре прошло заседание клуба ветеранов «Душа молода», посвященное наступающему Международному женскому дню. Более ста активистов «серебряного» возраста собрались за праздничными столами, чтобы пообщаться, вспомнить молодость и принять поздравления с главным весенним праздником.

Торжественная часть мероприятия была наполнена теплыми словами и творческими подарками. С наступающим 8 Марта прекрасную половину клуба поздравили глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной Думы Игорь Власов, председатель Совета ветеранов, депутат Совета депутатов Можайского округа Нина Истратова и Почетный гражданин Можайска, краевед Лилия Волкова.

Обращаясь к собравшимся, Денис Мордвинцев подчеркнул особую роль ветеранов в жизни округа и поблагодарил их за активную гражданскую позицию. Он отметил, что ветераны являются настоящими активистами округа, их жизненный и трудовой путь служит примером для всех. Глава муниципалитета поблагодарил их за неоценимый вклад в развитие территории, воспитание подрастающего поколения и сохранение добрых традиций. Особые слова признательности прозвучали за помощь участникам специальной военной операции: плетение маскировочных сетей, вязание теплых носков и сбор гуманитарной помощи.

Для участников клуба выступили солисты и творческие коллективы: Андрей Кривомазов, Татьяна Борисова, Сергей Серов, Екатерина Захарова, образцовый коллектив «Глория», хореографическая студия «Импульс», ансамбль «Веселые девчата» и другие артисты. Со сцены звучали песни о весне, любви и женщинах, а юные танцоры подарили зрителям зажигательные хореографические номера.

В качестве трогательных подарков волонтеры вручили каждой женщине по букету весенних тюльпанов, а также бумажному цветку-оригами, сделанному своими руками.