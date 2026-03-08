Праздничный концерт к 8 Марта прошел в лицее в Химках

В преддверии Международного женского дня в лицее № 21 в Химках прошел праздничный концерт «Букет поздравлений», подготовленный учащимися для мам, бабушек и учителей. С наступающим праздником милых дам поздравили председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Сергей Малиновский обратился к женщинам с теплыми словами, отметив, что они сохраняют семейный очаг, воспитывают детей, добиваются успехов в профессии и вдохновляют мужчин каждый день. Он поблагодарил их за тепло и заботу.

Творческие коллективы лицея подготовили насыщенную программу: юные гимнастки поразили зрителей грацией, дети прочли трогательные стихи, а танцевальные постановки зарядили всех весенним настроением.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес матерей и жен героев, защищающих Родину. Руслан Шаипов подчеркнул, что их стойкость, вера и бескорыстная поддержка являются настоящей опорой для тех, кто сегодня находится на передовой, и пожелал им самого теплого и светлого.

Завершением вечера стало вручение роз — каждая химчанка в зале унесла с собой частичку весны и этот теплый символ внимания.