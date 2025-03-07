Праздничный концерт к 8 Марта прошел в кадетском корпусе в Химках

В школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках состоялся праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню. На мероприятии выступили представители администрации, депутаты и участники специальной военной операции, которые поздравили женщин с предстоящим праздником и выразили слова благодарности за их вклад в разные сферы жизни.

Праздничную встречу открыли директор школы-интерната Людмила Суслова и депутат Совета депутатов Руслан Шаипов.

«Дорогие дамы, с наступающим праздником! Вы вносите огромный вклад в каждую сферу жизни, будь то семья, образование или профессия. Ваша сила и вера в Победу вдохновляют и поддерживают наших защитников», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Особое внимание уделили теме участия женщин в зоне специальной военной операции. Ефрейтор Ксения Сычева, выступая перед собравшимися, рассказала о значении работы медицинских сестер, оказывающих помощь раненым бойцам.

Творческую часть программы продолжил поэт Виктор Костенко, исполнивший для гостей патриотические композиции.

«Уважаемые женщины, пусть в сердцах всегда будет весна, а жизнь наполнена любовью и гармонией. Мы гордимся вами!» — прокомментировал Сергей Малиновский, председатель Совета депутатов.

Завершением мероприятия стал показ документального фильма «Матушка на передовой», режиссером которого выступил Николай Цонку. Он поделился с аудиторией историями о героизме женщин, выполняющих свой долг в зоне боевых действий.