Праздничный концерт к 8 Марта прошел в деревне под Воскресенском

В центре культуры и творчества «Истоки» в деревне Чемодурово 5 марта состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню. Перед зрителями выступили юные артисты Дома культуры.

Для гостей пели солисты вокальной студии «Домисолька» под руководством Ирины Шолиной и участники кружка «Гитарный джэйв» (руководитель Сергей Молодцов). В песнях прозвучали строки о женской красоте, о незримой силе, что движет миром, о тысяче оттенков женской души.

Для зрителей также провели викторину «Великолепная восьмерка». Восемь победительниц получили призы. Концерт стал поводом выразить признательность, уважение и любовь к матерям, женам, сестрам и дочерям. Зрители тепло встречали каждого выступающего, поддерживая юных артистов аплодисментами.

Вечер прошел в теплой атмосфере и подарил гостям весеннее настроение.