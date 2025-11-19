Праздничный концерт «Юбилейный аккорд» прошел в Истре

Мероприятие было посвящено 75-летию основания хорового коллектива, который впоследствии стал Народным ансамблем песни и танца Глебовского Дома культуры. На сцене прозвучали любимые народные песни, танцы разных народов и яркие вокально-хореографические композиции, созданные участниками ансамбля за долгие годы творчества.

Коллектив до сих пор продолжает бережно сохранять культурные традиции, ежегодно радуя зрителей яркими выступлениями, живым исполнением и незабываемыми эмоциями. Юбилейный вечер собрал многочисленных поклонников народного искусства, друзей и коллег артистов, подарив зрителям заряд положительных эмоций.

Для всех любителей народной музыки праздник стал настоящим сюрпризом. Ведь это событие позволило вновь окунуться в историю любимого коллектива и насладиться красотой русской народной культуры.