Праздничный концерт хорового отдела детской школы искусств прошел в Химках

В Центральной детской школе искусств Химок состоялся большой праздничный концерт хорового отдела «Светлый праздник к нам идет». Преподаватели ЦДШИ регулярно повышают квалификацию у ведущих специалистов страны и сами проводят мастер-классы для коллег из других городов, делясь уникальным опытом.

Мероприятие состоялось 24 декабря и собрало полный зал зрителей.

«Хоровой отдел — это настоящая гордость нашей школы и всех Химок. Ребята подготовили удивительную программу, которая, я уверена, создаст то самое волшебное новогоднее настроение. Я рада видеть сегодня тут так много гостей, которые пришли провести культурный вечер, наполненный прекрасной музыкой», — отметила директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

На сцене выступили ведущие хоровые коллективы школы — от самых юных участников хора «Капельки» до прославленного образцового хора «Камертон». В программе также приняли участие коллективы «Унисон», хор девочек «Мелодия» и хор «Небесные Ласточки».

«Новогодние концерты для жителей от учащихся и педагогов ЦДШИ — уже добрая, светлая традиция. Это настоящий подарок для всех химчан, который создает атмосферу праздника и единства в нашем городе», — поделился лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Как отметила муниципальный депутат Ирина Спирина, школа сочетает сохранение традиций русской исполнительской школы с современными педагогическими подходами.