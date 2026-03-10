Праздничный концерт для старшего поколения прошел в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Во Дворце Культуры села Барановское 8 марта состоялась развлекательная программа «Первое дыхание весны», посвященная Международному женскому дню. Мероприятие организовали для жителей старшего поколения.

Праздник прошел в формате ретро-кафе с песнями и танцами. Его провели в рамках цикла патриотических программ «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».

Женщин поздравили руководитель Воскресенской Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура, депутат округа Сергей Кондратьев, ветеран боевых действий в Афганистане Василий Осипов и директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова.

В этот день также отмечали 100-летие выхода первого выпуска газеты «Пионерская правда». Участники мероприятия вспоминали школьные годы, пионерские песни и первые свидания.

Концертные номера для гостей исполнили артисты Культурно-досугового центра.

