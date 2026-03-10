Праздничный концерт для старшего поколения прошел в Воскресенске
Во Дворце Культуры села Барановское 8 марта состоялась развлекательная программа «Первое дыхание весны», посвященная Международному женскому дню. Мероприятие организовали для жителей старшего поколения.
Праздник прошел в формате ретро-кафе с песнями и танцами. Его провели в рамках цикла патриотических программ «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».
Женщин поздравили руководитель Воскресенской Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура, депутат округа Сергей Кондратьев, ветеран боевых действий в Афганистане Василий Осипов и директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова.
В этот день также отмечали 100-летие выхода первого выпуска газеты «Пионерская правда». Участники мероприятия вспоминали школьные годы, пионерские песни и первые свидания.
Концертные номера для гостей исполнили артисты Культурно-досугового центра.