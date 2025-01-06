Праздничные службы пройдут в рождественскую ночь в храмах Химок

В городском округе Химки в ночь с 6 на 7 января состоятся Рождественские службы, которые пройдут во всех церквях и храмах города. Жителей и гостей приглашают посетить праздничные литургии, чтобы вместе встретить светлый праздник Рождества Христова.

Для участия в богослужениях можно посетить один из храмов округа, включая Богоявленский храм на улице Лавочкина, Петропавловский храм на Ленинском проспекте, Александро-Невский храм на Новокуркинском шоссе, а также множество других приходов, расположенных в разных микрорайонах и деревнях Химок. Каждый из храмов готов принять прихожан и создать атмосферу духовного единства и радости.

Помимо богослужений, в Химках к Рождеству подготовлена насыщенная праздничная программа. В парках культуры и отдыха имени Величко, Толстого, а также в парках «Подрезково», «Экоберег» и «Дубки» пройдут тематические мастер-классы, ярмарки и развлекательные мероприятия для всей семьи. Эти события подарят жителям и гостям города возможность ощутить атмосферу праздника, насладиться традициями и провести время в кругу близких.