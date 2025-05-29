Праздничные программы ко Дню защиты детей проведут в 90 парках Подмосковья

Акция «Город профессий» пройдет более чем в 90 парках Подмосковья 1 июня — в День защиты детей. Юные жители смогут попробовать себя в роли врачей, спасателей, поваров и экологов, посетить мастер-классы и концерты.

Как рассказали в региональном Минкультуры, в парках будут работать интерактивные площадки, посвященные разным профессиям. В этот день для гостей также проведут шоу, концерты и мастер-классы. Кроме того, в 67 парках ребятам раздадут бесплатное мороженое.

Так, в парке «Городок» в Рузе пройдет мыльное шоу, а также концерт, цирковое представление и многое другое.

В парке имени Островского для ребят подготовили выступления в скейт-парке, мастер-класс по чирлидингу и пенную дискотеку. В Мытищах состоится музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес», научное шок и выступление фокусника, а в Шаховское — мастер-классы и викторины.