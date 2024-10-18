Праздничные программы ко Дню отца пройдут в библиотеках Подмосковья 20 октября
День отца отметят в Подмосковье 20 октября. Во всех библиотеках региона пройдут праздничные мероприятия. Гостей ждут интеллектуальные турниры, конкурсы стихов и мастер-классы.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в Подольской библиотеке организуют марафон «Папой быть не так-то просто» — дети поздравят своих отцов стихами.
А в Красногорске отцы будут состязаться с детьми в интеллектуальном турнире «Умники и умницы».
На мастер-классах дети сделают подарки отцам своими руками, а также покажут мини-спектакли.
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