Праздничные пасхальные службы пройдут в храмах Чехова

Жителей и гостей Чехова приглашают принять участие в праздничных службах, посвященных Пасхе. В этом году богослужения будут проводиться в шести храмах.

Пасхальное богослужение — это завершение православного церковного года, одно из самых радостных событий у православных христиан, посвященное Светлому Воскресению Иисуса Христа.

В субботу, в преддверии Пасхи, будут открыты двери для всех желающих в Анно-Зачатьевском храме на улице Пушкина, Иоанно-Предтеченском храме на улице Родникова, а также Вознесенской Давидовой пустыни в селе Новый Быт. Эти места будут рады принять прихожан, чтобы вместе подготовиться к празднованию Воскресения Христова.

В воскресенье, в сам день Пасхи, прихожан снова ждут в тех же храмах. Чтобы узнать точное время проведения богослужений, можно обратиться к официальным страницам каждого храма в социальных сетях.