Праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут в парках Подмосковья

С 5 по 8 мая в подмосковных парках пройдут тематические мероприятия в рамках общеобластного события «Подвиг. Победа. Память», посвященные Дню Победы. Посетители смогут принять участие в лекциях, мастер-классах, показательных выступлениях и других активностях.

5 мая в более чем 35 парках Подмосковья пройдет мероприятие «Победный май». В Центральном парке Победы Долгопрудного в 16:00 состоится познавательная лекция об истории Великой Отечественной войны и творческий мастер-класс по созданию тематических открыток с портретами ветеранов.

6 мая более чем в 25 парках региона пройдет мероприятие «Дань памяти Победе». Городской парк Краснознаменска в 09:40 приглашает на викторину, посвященную Великой Отечественной войне, и музыкальное лото «Песни военных лет».

7 мая в более чем 35 парках Подмосковья состоится мероприятие «Поэты Победы». В парке «Ривьера» Можайска в 10:00 все желающие смогут присоединиться к спортивным состязаниям «За доблесть!», посетить творческий мастер-класс по созданию броши и исполнить военные песни в зоне открытого микрофона.

8 мая более чем в 30 парках Московской области пройдет мероприятие «Вечер памяти». Парк усадьбы Фряново в городском округе Щелково в 16:00 приглашает на мастер-класс по созданию свечи памяти и праздничную программу «Подвиг. Победа. Память».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».