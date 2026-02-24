Праздничные мероприятия прошлтии в парках Подмосковья ко Дню защитника Отечества

В парке «Городок» города Руза гости приняли участие в концерте патриотических песен, мастер-классе по тактической медицине, игре-приключении «По следам Героев» и выставке военной техники. Для посетителей также провели показ военных фильмов, урок по метанию ножей и мастер-класс от казаков по рубке и фланкировке.

В парке Мира города Мытищи посетители участвовали во взятии снежного городка, увидели силовое представление и смастерили поздравительные открытки. На «Аллее активностей» все желающие проверили себя на меткость и точность.

В Центральном парке Победы в Долгопрудном гости приняли участие в тематической викторине «Слава защитникам» и сюжетном квесте-ориентировании. Также в рамках праздника состоялся концерт патриотических песен и цифровая выставка детских рисунков «На страже Отечества».

В Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске прошла игровая программа на льду «По следам Отечества», концертная программа «Защитники Отечества» и викторина «Слава защитникам». Посетители также приняли участие в показательном мастер-классе от военно-патриотического клуба «Верейская застава».

В Центральном парке Реутова гости поучаствовали в игре в лазертаг, посетили праздничный концерт и мастер-класс по росписи деревянных фигур. Все желающие угостились кашей в зоне полевой кухни и присоединились к акции «Письмо солдату».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).