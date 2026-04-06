Праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики пройдут в парках Подмосковья

С 6 по 10 апреля в парках Московской области пройдет «Фестиваль космических чудес», посвященный Дню космонавтики. В рамках фестиваля запланированы лекции, мастер-классы, фотовыставки, кинопоказы, конкурсы рисунков и другие мероприятия.

6 апреля в более чем 25 парках состоится «Космический понедельник». В парке Ветеранов в Мытищах гости смогут принять участие в развлекательной программе, посмотреть мультфильм и посетить тематический мастер-класс. В парке «Детский городок» в Щелково подготовлена игровая анимационная программа «Посвящение в космонавты». В Центральном городском парке Королева пройдет тематический урок «Шершавый космос».

7 апреля в более чем 35 парках Подмосковья пройдет «Путешествие по галактике». В Фрязинском лесопарке в 10:50 можно будет посетить мастер-класс «Солнечная система» и сделать памятные снимки в тематической фотозоне «Необъятный космос». В парке «Яуза» в Мытищах в 13:30 предложат присоединиться к развлекательной программе с тематическим пикником и викториной.

10 апреля в более чем 30 парках Московской области проведут мероприятие «Тайна третьей планеты». В парке имени Н. Островского в Ступино в 11:00 состоится карнавал-флешмоб. В Городском парке Солнечногорска в 13:00 посетителей ждут интерактивная программа, мастер-класс по лепке из воздушного пластилина и кинопоказ мультфильма «Тайна третьей планеты».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).