Праздничные мероприятия пройдут в парках Богородского округа

Посетителей ждут творческие занятия, спортивные активности, кинопоказы, детские программы и большая дискотека в стиле 90-х. На предстоящей неделе Богородские парки подготовили для жителей и гостей округа насыщенную программу мероприятий.

С четверга в Центральном парке возобновятся тренировки по спортивно-бальным танцам вместе с любительским объединением «Танцы Голд». Занятия будут проходить в 17:00 возле сцены.

Субботняя программа начнется с легкоатлетических забегов движения «5 верст», которые стартуют в 9:00 в Центральном парке. С 12:00 до 19:00 здесь же состоится спортивное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк». Гости смогут бесплатно пройти диагностику опорно-двигательного аппарата, принять участие в открытых тренировках и увидеть показательные выступления спортсменов.

В этот же день в 12:00 парки «Роща» и «Липовая аллея», а в 17:00 Глуховский парк пригласят гостей на игровые и творческие программы.

Вечером, в 21:00, в Центральном и Глуховском парках состоится показ художественного фильма «Диодорова. Против течения».

В воскресенье в 12:00 в Центральном, Глуховском парках, а также в парках «Роща» и «Липовая аллея» пройдут традиционные спортивные, игровые и творческие мероприятия для детей.

Завершится неделя праздничной программой в Центральном парке. В 18:00 здесь начнется музыкальное лото, в 19:00 на сцене выступят артисты Богородского округа с популярными хитами 90-х, а в 20:00 стартует дискотека в стиле этого десятилетия. В 21:00 на большом экране Центрального парка покажут художественный фильм «Авиатор».