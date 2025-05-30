Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей прошли в поликлиниках Балашихи

В поликлиниках Балашихи прошли увлекательные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей. Маленькие жители города смогли пообщаться с педиатрами, проявить свои творческие способности и даже познакомиться с милым хомяком по кличке Сухарик, который стал гостем в 17-й поликлинике.

В преддверии Дня защиты детей поликлиники Балашихи стали настоящими центрами радости и веселья для своих юных пациентов. В рамках мероприятий дети участвовали в рисовании и лепке из пластилина, что позволило им раскрыть свой творческий потенциал.

«Мы всегда рады видеть наших маленьких пациентов не только в роли больных, но и как участников таких замечательных мероприятий. Эта акция — отличная возможность для детей не только развлечься, но и узнать больше о здоровье в игровой форме», — отметила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Светлана Щербакова.

Мероприятия помогли детям не только весело провести время, но и укрепить связь с медицинским персоналом, что способствует снижению страха перед посещением врача. Поликлиники Балашихи продолжают заботиться о здоровье и благополучии своих маленьких пациентов. В системе Балашихинской больницы зарегистрировано более 125 000 детей.