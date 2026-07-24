Праздничные мероприятия к 891-й годовщине Волоколамска пройдут 25 июля

25 июля Волоколамск отметит 891-летие города, праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках с утра до позднего вечера. Главным событием станет большой концерт на Центральной площади с участием известных артистов, который завершится в 22:00.

Программа начнется с богослужения в Воскресенском соборе и возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь». На стадионе «Центральный» состоятся футбольные матчи, а в городском парке для жителей подготовят выставки, творческие программы, фестиваль народного творчества и развлечения для детей.

Вечерняя часть праздника под названием «Волоколамск — город, где сбываются мечты!» стартует на Центральной площади в 17:00. На сцену выйдут Натали, группа «Город 312», ВИА «Самоцветы», Илья KOLUNOV, Саша Стоун и Артем Качер. Хедлайнером вечера станет певица Ханна. Концертная программа продлится до 22:00.

Организаторы напоминают жителям и гостям города о необходимости соблюдения мер безопасности. На праздничные площадки запрещено проносить колющие и режущие предметы, пиротехнические изделия, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, алкогольные напитки, стеклянную и металлическую тару, а также крупногабаритные сумки и свертки.