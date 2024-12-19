Праздничные мероприятия к 130-летию музея Чайковского прошли в Клину

Государственный мемориальный музей-заповедник имени Чайковского в Клину отметил 130-летие. Заместитель министра культуры Подмосковья Алексей Шимко передал поздравления от имени губернатора Андрея Воробьева. Среди гостей были глава округа Клин Алена Сокольская, директор Академического музыкального училища Владимир Демидов, генеральный директор Российского музея музыки Михаил Брызгалов, а также другие известные личности и партнеры музея.

В рамках праздника открыли выставочный проект «Пушкиниана Чайковского», посвященный 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Праздник завершился концертом Большого симфонического оркестра имени Чайковского, где прозвучали произведения Моцарта и Чайковского.

Собравшихся поздравили Союз музеев России, ИКОМ, ректор Московской консерватории Александр Соколов, а также музыканты и музейщики. В программе мероприятия участвовали театр «Геликон-опера», студенты Академического музыкального училища и лауреаты Международного юношеского конкурса имени Чайковского.