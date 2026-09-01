Праздничные линейки прошли в 34 школах Солнечногорска

В школах Солнечногорска 1 сентября провели 34 праздничные линейки. Новый учебный год начался для более 17 тысяч школьников, среди которых 1,5 тысячи первоклассников.

С Днем знаний ребят поздравили почетные гости. В Радумльский кадетский корпус приехал глава округа Константин Михальков, школу в Голубом посетил волонтер СВО, чемпион мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин. В гимназии № 6 побывала депутат Госдумы Ирина Роднина, в лицее № 7 — исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Наталья Нестерова.

«Школа — это место, где рождаются мечты, раскрываются таланты, формируется характер. Дорогие ребята! Не бойтесь задавать вопросы, стремитесь узнавать новое, ставьте перед собой смелые цели и настойчиво идите к ним. Пусть этот учебный год принесет вам интересные открытия, яркие победы, верных друзей и уверенность в своих силах», — сказал Константин Михальков.

После линеек школьники познакомились с обновленными пространствами для учебы. В гимназии № 6 возвели современный корпус начальной школы на 300 мест, в ряде учреждений завершили капитальный и текущий ремонты. Самые масштабные работы выполнили в Менделеевской школе и Радумльском кадетском корпусе.

Для учеников 1–4 классов в учебных помещениях подготовили мороженое в подарок от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Хочется пожелать в новом учебном году терпения, крепкого здоровья, чистой головы, правильных мыслей и достижения всех поставленных целей. У нашего молодого поколения обязательно все получится, а мы их обязательно поддержим», — поздравил Александр Зарубин.

Всего 1 сентября к занятиям приступили 23 тысячи ребят, включая воспитанников дошкольных отделений. В Солнечногорске работают 47 предпрофессиональных классов, образовательный процесс обеспечивают более 1600 педагогов.