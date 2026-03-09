Праздничные концерты прошли в школах Химок к 8 Марта

В школе № 1 прошел праздничный концерт. Директор учреждения, депутат Галина Болотова подчеркнула значимость таких встреч. «Международный женский день — это прекрасный повод сказать слова благодарности нашим мамам, бабушкам и педагогам. Такие мероприятия помогают детям выразить свою любовь и уважение через творчество», — сказала она.

В программу вошли музыкальные номера, хореографические постановки и стихотворения. Учащиеся исполнили песни о маме и женщине, представили танцевальные композиции, передающие весеннее настроение. Прозвучали произведения известных авторов и стихи собственного сочинения.

Депутат Юлия Ишкова обратила внимание на искренность детских выступлений. По ее словам, в номерах чувствуется уважение к женщинам и благодарность за их заботу и поддержку.

Проведение таких концертов помогает развивать творческие способности школьников и формировать уважительное отношение к семейным ценностям.