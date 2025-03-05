Праздничные флаги разместят в Химках к Международному женскому дню

Декоративные элементы, приуроченные к празднованию Международного женского дня, украсят улицы Химок. Всего на самых узнаваемых местах округа установят более двух тысяч композиций из флагов.

Праздничные арт-объекты разместят вдоль дорог, на центральных улицах и входах в парки и другие общественные зоны отдыха. Композиции из ярких флагов на специальных опорах благодаря своей форме получили название «костры». Всего в Химках установят 45 таких конструкций. Специалисты соорудили их из тысячи весенних знамен.

Дополнят праздничный декор около 600 тематических, уличных флагов, которые разместят на специальных подставках.

Отметим, что в Химках к Международному женскому дню подготовят десятки мероприятий. Праздничные концерты, выставки и другие развлекательные мероприятия организуют в каждом микрорайоне округа.