Праздничную программу провели в парке в Химках к 8 Марта

Одной из главных площадок народных гуляний в округе стал парк имени Л. Н. Толстого. Для жителей организовали концерт, мастер-классы и конкурс талантов под названием «Весна, цветы и комплименты».

Вместе с химчанками праздничную атмосферу разделила муниципальный депутат Инна Монастырская. «Праздник в парке действительно удался — это видно по счастливым глазам наших дам и количеству искренних поздравлений. Тут постарались сделать этот день особенным, наполненным теплом и вниманием. Хочется, чтобы это весеннее настроение оставалось с нашими жительницами как можно дольше», — поделилась она впечатлениями.

На главной сцене прошел концерт «Мелодия весны» с участием местных коллективов и приглашенных артистов. Для любителей рукоделия работала «Мастерская весенних чудес», где провели творческие занятия. Кульминацией стал конкурс талантов «Весна-красна», в котором жительницы округа показали свои способности.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов обратил внимание на роль женщин в воспитании патриотизма и сохранении традиций. Особые слова благодарности он адресовал матерям, женам и дочерям участников специальной военной операции. «Их вера, бесконечное терпение и любовь — это самый надежный и крепкий тыл для защитников Отечества», — подчеркнул он.

Праздничные гуляния также прошли в парке имени А. Величко и парке «Дубки». Жители микрорайонов весело и душевно встретили 8 Марта.



