Праздничную программу «О, Фортуна!» покажут для жителей Пушкино

На сцене Пушкинского музыкально-драматического театра, состоится новогодняя программа «О, Фортуна!», посвященная творчеству великих композиторов и исполнителей.

Главным сюрпризом вечера станет дебют нового коллектива — хора родителей «Исток», созданный учениками Пушкинской детской школы искусств и студентов Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева.

«Хор покажет слушателям неповторимое исполнение финала легендарной кантаты Карла Орфа „Кармина Бурана“, поддерживаемого оркестром учащихся музыкальной школы. Новогодняя программа порадует любителей классической музыки разнообразием жанров и стилей исполнения. Выступления ансамблей скрипичной группы Resonance, квартета LP-QUARTET, дуэта МиЛена, сольных номеров известных вокалистов Дмитрия Митусова и Валерия Позднякова дополнят атмосферу веселья и волшебства», — сообщили организаторы.

Концерт подарит зрителям знакомство с вокальной классикой. Таким образом, зрители смогут насладиться широким спектром музыкальных произведений, от классических композиций до современных интерпретаций. Музыкальный марафон начнется в поселке Правдинский по адресу: Степаньковское шоссе, дом № 31б. Начало 19:00.