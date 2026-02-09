Праздничную программу ко Дню защитника Отечества подготовили в Химках

В Химках пройдет масштабная праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Программа включает выступления творческих коллективов, спортивные состязания и выставки, которые пройдут в культурных центрах и спортивных учреждениях городского округа.

Торжества начнутся 15 февраля в 12:00 в многофункциональном социальном комплексе «Восход» с фестиваля Ассоциации военно-патриотических клубов.

19 февраля в ДК «Лунево» пройдет концерт «Во славу Отечества», а юные фехтовальщицы продемонстрируют мастерство на турнире в школе «Лига первых». Оба мероприятия начнутся в 18:00.

20 февраля в 16:00 для гостей «Артишока» подготовят экскурсию по выставке «Защитники Отечества» и концертную программу «Защитником быть — Родине служить!». В 17:00 в ДК «Контакт» состоится концерт «Здравия желаем!», а в 18:00 в МСК «Восход» — выступление вокально-инструментального ансамбля «Патриоты России».

21 февраля в 11:00 в СК «Юность» пройдут соревнования по греко-римской борьбе, в 11:45 в «Новаторе» начнется турнир по фехтованию на шпагах. Программу завершит выставка «Память в образах», которая откроется в «Артишоке» в 15:00.

Праздничная программа создана для семейного посещения и призвана почтить память защитников Родины, напомнить о героической истории страны и воспитать чувство патриотизма у подрастающего поколения.