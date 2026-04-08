Праздничную программу ко Дню космоса проведут парки Дмитрова

В предстоящую субботу, 11 апреля, в парках Дмитровского муниципального округа состоится областное мероприятие «Фестиваль космических чудес», приуроченное ко Дню космонавтики. Праздник развернется одновременно на двух популярных локациях — в парке им. И. А. Лямина и парке «Сосновый бор» — с 11:00 до 13:00.

Гостей всех возрастов приглашают отправиться в увлекательное путешествие по Вселенной, не покидая пределы родного округа.

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая не даст заскучать ни детям, ни взрослым. Для посетителей будут работать интерактивные площадки, творческие мастер-классы, где каждый сможет создать своими руками космические сувениры и поделки, а также игровые программы и «космические старты» — веселые эстафеты и викторины о тайнах Вселенной и первом полете человека в космос.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов пригласил жителей и гостей на праздник: «Учреждения культуры всегда с душой готовят программы для выходных, чтобы и наши жители, и гости были активными участниками мероприятий. Этот фестиваль — хороший повод отвлечься от будней, улыбнуться и вместе узнать что-то новое. Ждем всех в парках с хорошим настроением!»

Вход на все площадки фестиваля свободный. Возрастное ограничение: 0+. С подробной афишей можно ознакомиться на официальных страницах парков и в соцсетях администрации округа.