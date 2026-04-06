Праздничную программу ко Дню космонавтики подготовили в Химках

В Химках с 7 по 12 апреля пройдет серия событий к 65-летию первого полета человека в космос. Жителей приглашают на показы, лекции, концерты и семейные активности на разных площадках округа.

К юбилейной дате в городе запланировали насыщенную культурную программу для детей и взрослых. Основные площадки откроются в библиотеках, домах культуры и городских парках.

Откроет программу 7 апреля кинопоказ советского фильма «Планета бурь» 1961 года. Его представят в 11:00 в выставочном комплексе «Артишок», который расположен в парке имени Толстого. На следующий день, 8 апреля, в 12:30 в Центральной детской библиотеке на Московской улице, 30 пройдет лекция «Полет к мечте».

9 апреля в 18:00 в СДШИ на улице Чапаева, 11 состоится творческий вечер «День космонавтики». 10 апреля в 13:00 в Детской библиотеке № 3 на проспекте Мельникова, 29, строение 1 проведут медиалекцию «Дорога во Вселенную», где расскажут о полете Юрия Гагарина и развитии космической отрасли.

В этот же день в 17:00 в «Артишоке» организуют интерактивный концерт «Душа Вселенной». 11 апреля в 17:00 в ДК «Контакт» на улице Молодежной, 20 пройдет концерт «Навстречу звездам».

Днем ранее, 11 апреля в 12:00, в трех городских парках — имени Величко, «Дубки» и имени Толстого — состоится развлекательная программа «Фестиваль космических чудес». Гостей ждут игры и тематические активности.

Завершит цикл событий 12 апреля медиалекция «108 минут и вся жизнь». Она начнется в 11:00 в библиотеке семейного чтения № 1 на улице Пожарского, 14 в микрорайоне Левобережный.

Выставка «Космические просторы» в комплексе «Артишок» будет работать до 20 апреля.

«Химки по праву гордятся своей историей. Наши предприятия десятилетиями участвуют в освоении космоса — от разработки ключевых элементов ракетной техники до международных проектов. День космонавтики для нас имеет особый смысл», — отметил депутат Артур Каримов.