Праздничную ель установили в лицее № 6 в Одинцове

Одинцовскому лицею № 6 вручили важный новогодний подарок — праздничную ель с комплектом украшений. Право на этот подарок завоевала ученица Ангелина Бутова, чья творческая работа была признана лучшей на конкурсе детских рисунков «Новогодний апгрейд».

Лицеисты нарядили пушистую красавицу, которая теперь создает праздничную атмосферу в актовом зале учебного заведения.

В конкурсе могли принять участие юные художники — ученики с первого по седьмой класс. В качестве заявки им нужно было создайте яркий рисунок на тему «Символ Нового года — лошадь». Награда за первое место — умная колонка с Марусей, за второе — современный пауербанк, а за третье — бутылка для воды из тритана. Данный материал является альтернативой стеклу и пластику — он прочный, износостойкий, экологичный, безопасный для здоровья, поскольку не выделяет бисфенол-а, а также устойчив к ударам и ломкости.