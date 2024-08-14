Праздничное шествие и концерт провели ко Дню города в Зарайске

Фото: Медиасток.рф

Зарайск отметил 878-летие. Ко Дню города подготовили праздничное шествие, концертную программу и спортивные состязания.

Поздравить жителей Зарайска приехали официальные делегации из городов-побратимов: Арзамаса в Нижегородской области, Северного флота и Ивановского района в Республике Беларусь. Вместе с жителями они приняли участие в праздничном шествии. Финишировало шествие в центральном парке культуры и отдыха.

«Это еще раз подчеркивает, доказывает, насколько мы едины. Всех поздравляю с днем рождения нашего самого лучшего, самого любимого, самого красивого города — Зарайска», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

В парке перед гостями праздника выступили местные творческие коллективы и группа «Тутси». Завершился День города лазерным шоу.

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