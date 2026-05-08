Общественный транспорт Подмосковья украсили ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы общественный транспорт Московской области преобразился. Перевозчики региона подготовили мероприятия и украсили подвижной состав, чтобы создать особое настроение и напомнить о великом подвиге народа, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Компания «Мострансавто» присоединилась к акции «Бессмертный полк». В салонах автобусов появились портреты ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 8 мая сотрудники компании будут вручать пассажирам георгиевские ленточки. Другие перевозчики региона также оформили транспорт флагами.

В Химках водители троллейбусов, одетые в праздничные поло с символикой Дня Победы, будут лично поздравлять жителей и гостей округа и вручать им георгиевские ленточки.

9 мая в 12:00 по всему Подмосковью прозвучит «Гудок Победы». Тысячи водителей автобусов, такси, машинистов электропоездов и дорожных специалистов одновременно подадут звуковой сигнал в память о героях.

Железнодорожники уже активно проводят торжественные мероприятия. 6 мая в Балашихе стартовала традиционная акция «Электропоезд Победы», организованная совместно с администрацией города и ЦППК. На станциях и в поездах Ленинградского направления 9 мая железнодорожники будут вручать пассажирам флажки, открытки и георгиевские ленты. Во всех электропоездах ЦППК и МТППК прозвучит аудиопоздравление с годовщиной Великой Победы.