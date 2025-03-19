Праздничное мероприятие «Расцветает крымская весна» прошло в Лосино-Петровском

Программу, посвященную Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, организовали члены местного отделения «Единой России» и сторонники партии. В мероприятии приняли участие студенты Щелковского колледжа.

В рамках программы были показаны видеоролики, посвященные историческому становлению Крыма, его народам, растительному миру, ландшафту и другим аспектам, которые делают этот регион уникальным. Ведущая рассказала собравшимся множество интересных фактов об истории Крыма, включая изменения названий полуострова на протяжении веков, его богатую культуру и уникальную природу.

Особое внимание уделили роли Крыма в ключевых событиях российской истории, включая Великую Отечественную войну. Участники встречи узнали о героических подвигах защитников полуострова и их вкладе в общую победу.

Для студентов организовали викторину «Крым и Россия едины!», в которой они смогли проверить свои знания и закрепить полученную информацию. Вопросы охватывали широкий спектр тем — от истории до географии и культуры Крыма.

В завершение программы гости смогли ознакомиться с выставкой книг, посвященных истории Крыма и Великой Отечественной войне.

Программа прошла в рамках партийного проекта «История вокруг нас», направленного на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.