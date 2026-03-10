Праздничное мероприятие ко Дню женщин прошло в парках Подмосковья

В прошедшее воскресенье, 8 марта, в 89 парках Московской области состоялось мероприятие «Весна, цветы и комплименты», приуроченное к Международному женскому дню. Посетители приняли участие в мастер-классах, концертах и других праздничных событиях. Более 40 тысяч человек стали гостями этого мероприятия, как сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

В Центральном парке Лобни мастера провели уроки по макияжу и прическам в лаборатории красоты. Гости приняли участие в анимационной программе и танцевальном флешмобе, а также сделали открытки своими руками.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха участницы мероприятия научились техникам гончарного дела и самомассажа лица, а также поучаствовали в занятиях по нейрографике и рисованию.

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде открылись стилизованные фотозоны и праздничная ярмарка. Желающие приняли участие в творческих мастер-классах и анимационной программе.

Организаторами мероприятий выступили Министерство культуры и туризма Московской области и автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).