Праздничная встреча к 87-летию основания округа прошла в Химках

Город был учрежден Указом Верховного Совета СССР, и сегодня его история — это не просто дата, но и судьбы людей, чей труд и подвиги составили славу Химок.

Директор дома культуры Алина Шалимова отметила, что за 87 лет сложилась не просто летопись, а история достижений и служения: от героев Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов до участников современных боевых действий, от тружеников тыла до специалистов авиационной и ракетно-космической отраслей, а также педагогов, врачей, спортсменов и деятелей культуры. По ее словам, именно люди делают город таким, которым можно гордиться.

После лекции программа продолжилась экскурсией в Химкинской картинной галерее имени Горшина, где гости смогли ближе познакомиться с культурной жизнью округа.

Депутат Галина Болотова подчеркнула, что совместными усилиями жителей и при поддержке Народной программы и партийных проектов округ последовательно развивают и добиваются заметных результатов. Она поблагодарила за вовлеченность и любовь к муниципалитету.

Праздник стал не только поводом вспомнить прошлое, но и возможностью поговорить о настоящем и будущем.