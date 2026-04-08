Праздничная встреча для беременных прошла в Богородском округе

В Старой Купавне 7 апреля прошла встреча, приуроченная ко Всероссийскому дню беременных женщин. Участниц поздравили представители власти, медики и духовенство, а также провели консультации специалистов.

Врач-гинеколог с сорокалетним стажем Татьяна Халява организовала традиционную встречу для будущих мам. Дата совпала с праздником Благовещения, который символизирует начало новой жизни и связан с ожиданием ребенка.

Будущих матерей поздравили глава округа Игорь Сухин, руководитель территориального управления Борис Кондратюк, представители Купавинской поликлиники и священнослужители. Женщинам вручили подарки и уделили внимание вопросам здоровья.

Специалисты по родовспоможению ответили на вопросы участниц и дали рекомендации по ведению беременности. Врачи напомнили о важности регулярных обследований и поддержания здоровья в этот период.

Глава округа отметил значимость поддержки материнства и семейных ценностей.

«Каждая из вас проходит особый этап, и я желаю, чтобы он завершился рождением здорового ребенка. Поддержка семьи и материнства остается важной задачей», — сказал Игорь Сухин.