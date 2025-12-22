Праздничная шоу‑программа на катке прошла в Химках

На катке в Химках 21 декабря устроили яркую праздничную шоу-программу. Зрители насладились номерами фигуристов и танцоров, игрой скрипачки Марии Бушуевой с балетом на льду «Маттерхорн», концертом группы «Златица» — лауреата международных конкурсов, барабанным шоу от Era Drummers и забавными эльфами, которые веселили всех вокруг.

Организаторы мероприятия поделились планами о том, чтобы каток стал местом, где каждая семья найдет радость и вдохновение.

Для детей провели новогодний квест с интерактивными играми, конкурсами на ловкость и смекалку. Также для юных посетителей подготовили фотозоны в сказочных декорациях. Маленькие гости полностью окунулись в зимнюю сказку, ощутив себя героями волшебных приключений.

Напомним, что покататься на льду можно по адресу: микрорайон ИКЕА, корпус 2, торговый центр МЕГА. Каток работает ежедневно с 10:00 до 23:00. Там открыли прокат коньков, кафе с горячительными напитками и обустроили теплые раздевалки.

Также в Химках работают катки у домов № 12, № 15 на улице Панфилова и «Театральный каток» в сквере «Юбилейный»