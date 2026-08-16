Праздничная программа ко Дню ВВС России прошла в Химках

В Доме культуры «Брехово» состоялась праздничная программа, посвященная Дню Военно-воздушных сил России, которая собрала жителей Химок, воспитанников кружков и их родителей. Мероприятие было направлено на сохранение исторической памяти о развитии отечественной авиации и подвигах военных летчиков.

Лидер Движения общественной поддержки, директор ДК Светлана Пашковская, обращаясь к присутствующим, подчеркнула, что летчики всегда были гордостью страны, а защита неба требует мужества, ответственности и высокого профессионализма. Она отметила, что такие встречи помогают увидеть за историческими событиями человеческие судьбы.

Ведущие рассказали об истории создания Военно-воздушных сил России и подвигах военных летчиков. Исторические факты дополнили музыкальные номера. Гости узнали о развитии отечественной авиации и людях, которые связали свою жизнь с защитой воздушного пространства страны.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что знакомство с историей военной авиации помогает сохранять интерес к службе и достижениям российских летчиков. Он подчеркнул, что военная авиация прошла большой путь от первых отечественных самолетов до современных воздушных комплексов, и за каждым этапом стоят люди, создававшие и осваивавшие технику.

Программа объединила исторический рассказ и концертные выступления. Для юных химчан встреча стала возможностью узнать больше о военной авиации через истории ее развития и людей, посвятивших себя службе Отечеству.