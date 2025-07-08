Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности пройдет в парках Балашихи

В День семьи, любви и верности парки Балашихи приглашают на насыщенную программу «Семья. Лето. Парк». 8 июля в парке «Пехорка» с 14:00 и в «Пестовском» с 15:00 посетителей ждут концерты, маркеты, мастер-классы и море позитивных эмоций.

В среду, 9 июля, семейные квесты, интерактивные спектакли и творческие занятия стартуют в 10:30 в парке на Солнечной и в 13:00 в парке на Заречной.

Любителям спорта предлагают разнообразные активности почти каждый день. В «Пехорке» 8 и 10 июля с 11:40 пройдут разминки и ОФП, а 9 июля в 14:00 — скандинавская ходьба. В «Пестовском» тренировки запланированы с понедельника по воскресенье: от утренней разминки (9:40) до зумбы и йоги в выходные (с 9:00). В Ольгинском лесопарке 8, 10 и 12 июля с 11:00 стартуют скандинавская ходьба, бег и гимнастика, а в четверг в 8:30 — танцевальная йога. Традиционный забег «5 верст» пройдет в субботу в 9:00.

Культурная программа продолжится 10 июля в «Пехорке» с 14:30: детская дискотека, выставки и интерактивы. А 12 и 13 июля в 21:00 в «Пехорке» и «Пестовском» покажут фильмы «Непослушники» и «Большое путешествие вокруг света».